Londra: scambi al rialzo per Antofagasta

(Teleborsa) - Bene la compagnia mineraria , con un rialzo del 2,55%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Antofagasta più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda sudamericana estrattrice di rame mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 39,8 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,68. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 40,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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