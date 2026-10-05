Londra: scambi negativi per Persimmon
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale costruttore immobiliare britannico, con una flessione del 2,02%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Persimmon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Persimmon, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 12,36 sterline. Primo supporto visto a 11,99. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 11,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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