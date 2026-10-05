Madrid: andamento sostenuto per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , in guadagno del 2,56% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di MERLIN Properties SOCIMI resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 12,52 Euro. Supporto visto a quota 12,25. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 12,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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