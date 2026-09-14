Madrid: andamento negativo per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, con una flessione dell'1,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di MERLIN Properties SOCIMI ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 12,97 Euro. Primo supporto individuato a 12,81. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 13,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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