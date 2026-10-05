Male Schneider Electric sul mercato azionario di Parigi

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo industriale francese , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,81%.



La tendenza ad una settimana di Schneider Electric è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 281,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 273,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 289,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```