NewPrinces, buyback netto per 716 mila euro a settembre

(Teleborsa) - NewPrinces ha comunicato di aver acquistato, tra il 1° e il 30 settembre 2026, complessivamente 62.000 azioni proprie, a un prezzo medio di 17,06 euro per azione e per un controvalore pari a 1.027.120,00 euro. Nello stesso arco temporale sono state vendute 16.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 19,19 euro, per un controvalore di 310.730,00 euro, nell'ambito del programma di buyback autorizzato dall'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2026.



Il saldo netto delle operazioni giornaliere aggregate risulta pari a 46.000 azioni, a un prezzo medio di 17,48 euro e per un controvalore di 716.390,00 euro,



A seguito delle operazioni suddette, l'azienda agroalimentare italiana detiene 2.316.852 azioni proprie, pari al 5,27% del capitale sociale.













(Foto: Newlat)

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