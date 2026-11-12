La compagnia irlandese Fly4 Airlines Green Ltd in liquidazione

(Teleborsa) - Fly4 Airlines Green Ltd, che nel 2023 ha fondato l’omonima compagnia aerea con sede a Dublino, ha avviato la procedura di liquidazione.



A innescare la crisi del vettore, dotato di una flotta di quattro Boeing 737-800 dati in noleggio per operazioni charter a TUI (azionista con una quota di minoranza) e altri clienti, la scarsità di domanda che ha gradualmente reso poco produttivo questo segmento di mercato del trasporto aereo.



La compagnia aerea polacca Enter Air figura come principale azionista di Fly4 Airlines Green Ltd.



(Foto: Gary Lopater su Unsplash )

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