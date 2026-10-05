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Piazza Affari: in acquisto il settore assicurativo italiano

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Piazza Affari: in acquisto il settore assicurativo italiano
In forte aumento l'indice delle società assicurative, che con il suo +1,66% avanza a quota 47.824,06 punti.
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