PLATINUM del 4/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 ottobre
Discesa moderata per il metallo bianco-argenteo, che chiude la giornata del 4 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del platino suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1.681,3 con tetto rappresentato dall'area 1.710,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.668,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)