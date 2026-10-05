Quale Europa di fronte alle sfide globali? Esperti a confronto

(Teleborsa) - Si intitola "Quale Europa di fronte alle sfide globali?" la due giorni di lavori che prenderanno il via da oggi alle ore 17.00 per proseguire fino domani alle 13.00 con le conclusioni del Ministro Crosetto. Un ampio confronto sull'Europa politica, la sua sicurezza, la sua Costituzione e la sua competitività, con esponenti di primo piano del mondo delle istituzioni italiane ed europee, della politica e dell’Accademia riuniti nella sede Luiss di Viale Pola 12.







Promosso dalla Fondazione Giorgio Napolitano ETS e dalla Luiss Guido Carli — School of Government, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, il convegno propone un'ampia riflessione sul futuro dell'Unione Europea, nel segno della vocazione europeista che ha attraversato l'intero impegno pubblico di Giorgio Napolitano.







I lavori si apriranno, oggi, lunedì 5 ottobre alle ore 17.00 con i saluti del Rettore della Luiss Paolo Boccardelli e del Presidente della Fondazione Walter Veltroni, per proseguire con la sessione «La guerra, l'America e l'Europa» con: Paolo Gentiloni (già Commissario europeo per gli Affari economici e monetari), Stefano Bonaccini (parlamentare europeo), Monica Maggioni (giornalista), Sylvie Goulard (già Ministra, Parlamentare europea), Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei Deputati) e Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea).







La giornata di martedì 6 ottobre inizierà alle ore 9.30 con il saluto del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si articolerà in due panel: il primo, "Costituzione europea ed Europa politica", introdotto da Gaetano Quagliariello (Dean School of Government Luiss) vedrà la partecipazione di: Giovanni Pitruzzella (Giudice della Corte costituzionale), Sergio Fabbrini (Professore emerito Luiss), Giovanni Orsina (Head del Dipartimento di Scienze Politiche Luiss), Giuliano Amato (già Presidente del Consiglio dei Ministri) e Lucia Serena Rossi (Giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea). Nel secondo, intitolato «Competitività, innovazione e protezione sociale», interverranno: Valentina Meliciani (Direttrice Luiss Research Center for European Analysis and Policy), Lucrezia Reichlin (Professor of Economics London Business School), Maurizio Ferrera (Professore di Scienza Politica Università degli Studi di Milano), Antonio Gozzi (Presidente Federacciai e Special Advisor Confindustria), Enrico Letta (già Presidente del Consiglio dei Ministri) e Mario Monti (Senatore a vita).





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