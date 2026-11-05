Generali, The Human Safety Net presenta a Venezia ottava edizione di NetWorks

dal 4 al 6 novembre

(Teleborsa) - The Human Safety Net, la Fondazione globale di Generali la cui missione è liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità grazie ai suoi programmi Per le Famiglie e Per i Rifugiati, presenta a Venezia l’ottava edizione di NetWorks (dal 4 al 6 novembre) , il summit annuale che riunisce la sua comunità internazionale di ONG, esperti e studiosi per tre giornate di confronto, formazione e condivisione.



NetWorks - spiega la nota - rappresenta un’espressione concreta del modello open net che caratterizza The Human Safety Net: una rete aperta e inclusiva in cui ogni organizzazione contribuisce con le proprie competenze e il proprio know-how, mettendo a disposizione della comunità strumenti e conoscenze per accrescere l’impatto collettivo.



L’appuntamento è alla Casa di The Human Safety Net, hub di innovazione e inclusione sociale all’interno delle Procuratie in Piazza San Marco, restaurate su progetto di Sir David Chipperfield, vincitore del Premio Pritzker 2023. Un luogo aperto al dialogo e all’incontro, che torna a ospitare uno dei principali momenti di confronto e crescita collettiva della rete.



Con oltre 200 partecipanti e 98 ONG partner provenienti da una rete che si estende in 25 Paesi tra Europa, Asia e Sud America, NetWorks conferma il valore di un modello di collaborazione e confronto, fondato sulla ricerca di soluzioni condivise e sulla misurazione dei risultati. Un approccio attraverso cui The Human Safety Net sostiene le organizzazioni partner non soltanto con risorse economiche, ma anche con strumenti e competenze utili a rafforzarne la capacità di intervento e crescita.



“Di fronte a un mondo attraversato da incertezze, nuove vulnerabilità e crescenti divari sociali, è fondamentale creare opportunità per chi rischia di rimanere ai margini. Questo è il senso del lavoro di The Human Safety Net: accompagnare le persone nel liberare il proprio potenziale, favorendo autonomia, fiducia e inclusione nelle comunità”, ha affermato Simone Bemporad, Vicepresidente di The Human Safety Net.



“NetWorks rappresenta ogni anno molto più di un appuntamento internazionale della nostra Fondazione: è un momento di confronto tra organizzazioni sociali, istituzioni, imprese e comunità che, a partire dalle esperienze sul campo, condividono la volontà di comprendere e affrontare le grandi sfide del nostro tempo, come i cambiamenti demografici, una trasformazione profonda che interessa tutti i Paesi, con implicazioni rilevanti per la coesione sociale, il mercato del lavoro, il welfare e le prospettive delle nuove generazioni”, ha sottolineato Emma Ursich, CEO di The Human Safety Net



Al centro dell’edizione 2026, il tema dell’ampliamento dell’impatto dei programmi sociali su scala nazionale: come trasformare iniziative che hanno già dimostrato la propria efficacia a livello locale in soluzioni coordinate e sostenibili, capaci di raggiungere un numero sempre maggiore di persone. Attraverso dibattiti, workshop e momenti di scambio, NetWorks approfondirà le opportunità offerte da una maggiore collaborazione tra ONG, istituzioni pubbliche e settore privato, con l’obiettivo di rafforzare i programmi a sostegno delle famiglie, dei bambini e dei rifugiati nei Paesi in cui opera la Fondazione.



Il programma di NetWorks 2026 vedrà la partecipazione di esperti internazionali che approfondiranno il ruolo delle politiche pubbliche e della ricerca scientifica nel sostegno alle famiglie e alla prima infanzia. Tra questi, Lucie Cluver, Professoressa presso l’Università di Oxford, che affronterà il rapporto tra cambiamenti demografici e politiche di sostegno alla genitorialità, evidenziando l’importanza di interventi coordinati a livello nazionale; e Joan Lombardi, Professoressa presso l’Università di Stanford, che, forte della sua esperienza in amministrazioni Statunitensi, approfondirà come trasformare programmi sociali di successo in soluzioni sostenibili su scala nazionale, capaci di raggiungere un numero sempre maggiore di bambini e famiglie.



Tra le principali novità di quest’anno debutta l’Impact Market, uno spazio di incontro e condivisione in cui le ONG partner di The Human Safety Net presenteranno strumenti, metodologie e buone pratiche che hanno contribuito a migliorare l’efficacia dei propri programmi. Pensato per favorire lo scambio diretto di esperienze e conoscenze, l’Impact Market offrirà alle organizzazioni l’opportunità di confrontarsi sulle soluzioni già sperimentate, individuare approcci replicabili e sviluppare nuove collaborazioni.



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