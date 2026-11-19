Vertice Apec, Cina-USA-Russia adottano "dichiarazione di pace"

Il trilaterale Trump,Putin-Xi a Shenzhen conferma la volontà di coordinare l'azione a livello globale ai fini della stabilità e della pace

(Teleborsa) - Il trilaterale Trump-Putin-Xi, nell'ambito del vertice Apec di Shenzhen, ha confermato una identità di vedute dei tre leader mondiali su temi chiave come la necessità di assicurare la stabilità globale e limitare l'uso dell'arma nucleare. Nell'ambito di questo dibattito, Cina, Stati Uniti e Russia hanno adottato una "dichiarazione di pace", secondo quanto confermato media statali cinesi ed il Cremlino. I tre si impegnano, inoltre, a salvaguardare la stabilità strategica e la sicurezza internazionale, rafforzando il dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione.



Xi: vertice di portata storica

Il presidente cinese Xi Jinping ha definito il vertice trilaterale di "portata storica" perché ha riunito per la prima volta i tre leader. "Quando le grandi potenze vivono in armonia, - ha sottolineato - il mondo gode della pace; quando le grandi potenze si scontrano, il mondo precipita nel caos".



Xi ha poi aggiunto che le tre "principali potenze mondiali", che sono anche membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, "devono dare l'esempio collaborando per affrontare le sfide globali, tutelare la pace e la stabilità internazionale e contribuire al progresso dell'umanità".



"Nel villaggio globale, le grandi potenze hanno responsabilità speciali", ha affermato Xi, definendo un "obbligo" la collaborazione ed "interazione positiva" per rispondere alle sfide comuni "in un contesto internazionale segnato da tensioni e rivalità".



Putin: condividiamo sfide globali come il terrorismo

Il leader russo Vladimir Putin ha confermato "ricade sulle nostre spalle il compito di preservare e rafforzare il sistema del diritto internazionale, sviluppatosi contestualmente alla nascita di questa organizzazione universale, compresa la Carta delle Nazioni Unite e i principi in essa sanciti".



Putin ha poi aggiunto "discuteremo anche delle relazioni economiche globali e regionali, della sicurezza alimentare ed energetica", ribadendo "condividiamo i nostri interessi anche nella lotta contro le minacce e le sfide del mondo contemporaneo: il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata transnazionale e così via".



"Sono convinto che Russia, Cina e Stati Uniti e i nostri rispettivi popoli siano in grado di dare un contributo significativo al rafforzamento della sicurezza e della stabilità globali, - ha sottolineato - a condizione che ci impegniamo in una cooperazione costruttiva, basata sulla partnership e fondata sul rispetto reciproco, sull'uguaglianza e sull'equilibrio degli interessi".





Trump ribadisce divieto nucleare a Iran



Il Presidente Trump, dal canto suo, si è detto d'accordo che questo trilaterale "farà la storia" e si è congratulato con il leader cinese per "aver organizzato un vertice di grande successo".



"Noi tre abbiamo molto da discutere e abbiamo già discusso di parecchie cose", ha detto Trump, aggiungendo che i tre Paesi hanno "doveri speciali nel mantenere un dialogo aperto e rispettoso", mentre "troppo spesso i leader passati non hanno parlato con leader di Paesi con cui hanno disaccordi". Nessun problema è mai stato risolto con il rifiuto di parlarne, - ha ribadito - quindi mai pace è stata raggiunta con il rifiuto di opportunità di impegnarsi in un dialogo congiunto".



Il leader statunitense è tornato a ribadire il divieto all'Iran di avere un'arma nucleare. Trump ha annunciato che si parlerà di "come ridurre il numero di armi nucleari nel mondo", ammettendo che "sarà una cosa molto difficile da fare, perché una volta che hai le armi nucleari è difficile rinunciarvi".



Ibfine, il leader USA ha annunciato che il vertice parlerà anche della guerra tra Russia e Ucraina. "Con Putin abbiamo avuto una lunga discussione su questo, - ha detto Trump - spero che la controparte voglia vederne la fine".





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