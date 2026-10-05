Wall Street in territorio positivo trainato dal tech, in crescita anche i rendimenti

Treasury a 10 anni oltre il 5,3%, il trentennale sfiora il 5,7%.

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.216 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l' S&P-500 , che si porta a 7.765 punti.



In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,59%); come pure, poco sopra la parità l' S&P 100 (+0,48%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+1,09%), energia (+0,98%) e telecomunicazioni (+0,90%).



A trainare la Borsa di New York è ancora il settore tech mentre salgono anche i rendimenti: il decennale USA è al 5,33% (+5,5 punti base) e il trentennale al 5,69% (+6 punti, ai massimi da più di 20 anni), dopo i massimi pluriennali delle ultime settimane, con i timori che l'inflazione induca la Fed a mantenere i tassi alti più a lungo.



L'indice ISM sui servizi di settembre è salito a 54,9, sostanzialmente in linea con le attese ma in lieve calo rispetto al mese precedente.



Il petrolio è in calo: Brent a 101,51 dollari (-0,7%), WTI a 88,53 dollari (-1%). Mercoledì la Fed pubblicherà i verbali della riunione di settembre, che potrebbero chiarire la decisione di alzare i tassi di un quarto di punto.



Al top tra i giganti di Wall Street, Visa (+1,71%), Microsoft (+1,35%), Nvidia (+1,13%) e Coca Cola (+0,85%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck , che ottiene -3,13%.



In rosso Salesforce , che evidenzia un deciso ribasso del 2,59%.



Sostanzialmente debole Goldman Sachs , che registra una flessione dello 0,91%.



Si muove sotto la parità Johnson & Johnson , evidenziando un decremento dello 0,61%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, MercadoLibre (+6,82%), Western Digital (+5,97%), AppLovin (+5,96%) e SpaceX (+4,94%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrovial N.V , che continua la seduta con -3,54%.



Spicca la prestazione negativa di Nebius Group , che scende del 3,28%.



Thomson Reuters scende del 2,20%.



Calo deciso per ARM Holdings , che segna un -2,19%.

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