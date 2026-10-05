Webuild sale al 18,91% di Trevi e alza a 5,165 euro il prezzo dell’OPA

(Teleborsa) - Webuild
, nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto (OPA
) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale (Trevi
) ha raggiunto l’accordo per l’acquisto da Praude Asset Management Limited, in qualità di investment manager e in nome e per conto di Hermes Linder Fund SICAV (per conto del comparto Hermes Linder Fund), Praude Funds ICAV (per conto dei comparti Praude Total Return Fund e Praude Micro and Small Cap Fund) e Veniero Holdings Limited, di complessive n. 9.125.702 azioni ordinarie di Trevi, pari al 13,916% del capitale, al prezzo unitario di Euro 5,165 per azione e per un controvalore complessivo di Euro 47.134.250,83, tramite Intermonte SIM.
Il regolamento dell'operazione
è previsto per il 7 ottobre 2026, secondo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data odierna.
A seguito dell’operazione, Webuild verrà a possedere complessivamente n. 12.403.382 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 18,91%
del capitale sociale e dei diritti di voto (di tale circostanza sarà data comunicazione ex art. 120 TUF nei termini di legge).Alza prezzo OPA a 5,165 euro
Poiché l’acquisto è stato effettuato a un prezzo superiore al corrispettivo dell’Offerta, sarà riconosciuto a tutti gli aderenti all’Offerta (inclusi coloro che vi avessero già aderito) un corrispettivo pari a Euro 5,165 per azione.
Webuild comunica inoltre che a esito dell’operazione sopra descritta, il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta è pari a 53.174.834; l’esborso massimo, sulla base del nuovo corrispettivo unitario di cui sopra, è pari a Euro 274.648.017,61 e Webuild ha ottenuto dai finanziatori indicati nel Documento d’Offerta la disponibilità finanziaria per la copertura dell’Esborso Massimo come sopra indicato, con attivazione delle linee di credito sottostanti all’emissione della garanzia di esatto adempimento relativa all’Offerta per l’importo sopra indicato. Webuild metterà a disposizione del pubblico una nuova scheda di adesione, modificata per effetto dell’incremento del corrispettivo, fermo restando che l’eventuale sottoscrizione di una precedente versione della scheda di adesione sarà considerata una valida adesione all’Offerta alle condizioni attuali.