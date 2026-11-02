Webuild sale al 34,76% del capitale di Trevi

(Teleborsa) - Webuild , colosso italiano dell'ingegneria e delle infrastrutture, ha acquistato 121.916 azioni di Trevi nella giornata odierna, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria lanciata sulla società di fondazioni quotata su Euronext Milan. Le operazioni di acquisto sul mercato sono state effettuate, per il tramite di Intermonte SIM, a un prezzo per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nell'ambito dell'OPA.



A seguito degli acquisti odierni, Webuild verrà a possedere complessivamente 22.797.680 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 34,76% del capitale sociale e dei diritti di voto.

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