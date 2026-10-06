Milano 10:33
51.372 +1,09%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
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Londra 10:33
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Francoforte 10:33
25.434 +0,71%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un moderato -0,14%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3195, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3244. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3169.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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