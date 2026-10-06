Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Composto rialzo per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,66%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7.814,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7.692,3. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7.937,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)