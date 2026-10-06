Milano 10:35
51.399 +1,14%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:35
10.578 +0,76%
Francoforte 10:35
25.442 +0,74%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Composto rialzo per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,66%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7.814,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7.692,3. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7.937,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```