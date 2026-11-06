Francoforte: movimento negativo per Beiersdorf

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia di prodotti per la cura della persona , che sta segnando un calo del 2,14%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Beiersdorf evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca che controlla il marchio Nivea rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 85,05 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 83,47. L'equilibrata forza rialzista di Beiersdorf è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 86,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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