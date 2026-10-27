Beiersdorf in discesa a Francoforte
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia di prodotti per la cura della persona, che soffre con un calo del 3,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Beiersdorf, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società tedesca che controlla il marchio Nivea è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 82,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 78,51. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 85,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```