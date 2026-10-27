Beiersdorf in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia di prodotti per la cura della persona , che soffre con un calo del 3,85%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Beiersdorf , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della società tedesca che controlla il marchio Nivea è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 82,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 78,51. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 85,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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