Milano 10:37
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Nasdaq 5-ott
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Dow Jones 5-ott
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Londra 10:38
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Francoforte 10:37
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Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,54%

Il DAX avvia la seduta a 25.390,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,54%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,54%, dopo aver aperto a 25.390,75 punti.
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