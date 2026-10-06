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Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,54%
Il DAX avvia la seduta a 25.390,75 punti
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06 ottobre 2026 - 09.03
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Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,54%, dopo aver aperto a 25.390,75 punti.
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