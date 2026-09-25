Milano 9:49
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Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,69%)

Il DAX inizia a scambiare a 25.441,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,69%)
Bene l'indice della Borsa di Francoforte, con un progresso dello 0,69%, dopo aver aperto a 25.441,79.
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