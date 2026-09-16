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Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,53%
Il DAX termina le contrattazioni a 25.537,75 punti
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