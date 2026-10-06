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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Oil & Gas
Perde terreno il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 590,57 punti, ritracciando dell'1,08%.
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