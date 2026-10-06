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Forte interesse per Sage

Finanza
Forte interesse per Sage
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Brilla lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un aumento dell'1,89%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 10,02 sterline, con stop loss calcolato a quota 9,4 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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