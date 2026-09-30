Milano 16:06
51.469 -0,65%
Nasdaq 16:06
30.607 +0,88%
Dow Jones 16:06
51.447 +0,19%
Londra 16:06
10.631 -0,05%
Francoforte 16:06
25.280 -0,47%

Londra: in calo Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Sage
Si muove verso il basso lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, con una flessione del 2,08%.
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