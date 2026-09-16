Forte interesse per Fincantieri
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Rialzo marcato per il principale complesso cantieristico al mondo, tra i componenti del FTSE MIB, che archivia la sessione in utile dello 0,41% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Fincantieri suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 12,35 Euro, con stop loss stimato in area 11,64 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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