Milano 10:47
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Dow Jones 8-ott
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Londra: brillante l'andamento di Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Sage
Punta con decisione al rialzo la performance di lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, con una variazione percentuale del 3,31%.
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