Londra: brillante l'andamento di Sage

(Teleborsa) - Avanza lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che guadagna bene, con una variazione del 3,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sage più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Sage sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,66 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 10,54. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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