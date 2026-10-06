Francoforte: andamento rialzista per Bayer
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica, che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Bayer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del produttore tedesco di farmaci mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,35 Euro con area di resistenza individuata a quota 45,44. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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