Francoforte: andamento rialzista per United Internet

(Teleborsa) - Rialzo marcato per United Internet , che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di United Internet è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di United Internet evidenzia un declino dei corsi verso area 24,4 Euro con prima area di resistenza vista a 25,04. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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