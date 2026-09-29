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Francoforte: andamento rialzista per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Evotec
Seduta vivace oggi per la società di ricerca e sviluppo farmaceutico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.
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