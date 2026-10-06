Francoforte: giornata negativa in Borsa per flatexDEGIRO
(Teleborsa) - In forte ribasso il broker online, che mostra un -4,36%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di flatexDEGIRO rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della piattaforma di investimento online mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 26,71 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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