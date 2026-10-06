Francoforte: scambi al rialzo per Henkel
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, con una variazione percentuale del 2,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Henkel, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società specializzata in prodotti chimici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 72,55 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,63. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 71,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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