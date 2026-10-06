Francoforte: scambi al rialzo per Henkel

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di agenti chimici e detersivi , con una variazione percentuale del 2,15%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Henkel , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società specializzata in prodotti chimici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 72,55 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,63. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 71,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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