Invito all'acquisto per Henkel

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Bene il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi , tra i componenti del DAX , con un rialzo dell'1,09%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 74,12 Euro, Henkel è molto appetibile con stop loss impostato a quota 69,41 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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