Francoforte: scambi negativi per Adidas

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di calzature sportive , che sta segnando un calo del 2,56%.



Lo scenario su base settimanale di Adidas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario del leader europeo dell'abbigliamento sportivo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 141,7 Euro. Prima resistenza a 144,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 140,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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