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Londra: scambi al rialzo per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Antofagasta
Seduta positiva per la compagnia mineraria, che avanza bene del 3,46%.
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