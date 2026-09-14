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Perde Antofagasta sul mercato di Londra

Migliori e peggiori, In breve
Perde Antofagasta sul mercato di Londra
Ribasso scomposto per la compagnia mineraria, che esibisce una perdita secca del 4,35% sui valori precedenti.
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