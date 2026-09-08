Londra: scambi al rialzo per Antofagasta

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia mineraria , con una variazione percentuale dell'1,85%.



La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'andamento di breve periodo dell' azienda sudamericana estrattrice di rame mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 39,98 sterline e supporto a 39,22. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 40,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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