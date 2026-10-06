Londra: scambi in positivo per Barratt Redrow
(Teleborsa) - Balza in avanti il costruttore residenziale britannico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barratt Redrow, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società britannica di sviluppo immobiliare residenziale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,125 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,167. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,097.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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