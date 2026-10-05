Londra: performance negativa per Barratt Redrow

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il costruttore residenziale britannico , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Barratt Redrow più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società britannica di sviluppo immobiliare residenziale . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,181 sterline. Primo supporto visto a 3,086. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,053.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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