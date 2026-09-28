Londra: in acquisto Barratt Redrow
(Teleborsa) - Effervescente il costruttore residenziale britannico, che scambia con una performance decisamente positiva del 14,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Barratt Redrow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società britannica di sviluppo immobiliare residenziale rispetto all'indice.
Tecnicamente, Barratt Redrow è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,59 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,472. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,708.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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