Londra: in acquisto Barratt Redrow

(Teleborsa) - Effervescente il costruttore residenziale britannico , che scambia con una performance decisamente positiva del 14,47%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Barratt Redrow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società britannica di sviluppo immobiliare residenziale rispetto all'indice.





Tecnicamente, Barratt Redrow è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,59 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,472. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,708.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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