Milano 14:29
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Nasdaq 10-set
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Dow Jones 10-set
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Londra 14:29
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Francoforte 14:29
25.525 +0,65%

Londra: scambi in positivo per Investec

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Investec
Bene Investec, con un rialzo dell'1,92%.
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