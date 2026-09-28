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Londra: allunga il passo Barratt Redrow

Migliori e peggiori, In breve
Londra: allunga il passo Barratt Redrow
Brilla il costruttore residenziale britannico, che passa di mano con un aumento del 14,47%.
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