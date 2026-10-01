Londra: in calo Barratt Redrow

(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore residenziale britannico , che presenta una flessione del 2,83%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Barratt Redrow più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società britannica di sviluppo immobiliare residenziale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,273 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,198. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,348.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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