Mediobanca, collocato Covered Bond da 750 milioni di euro. Ordini per 1,2 miliardi

(Teleborsa) - Mediobanca , parte del gruppo MPS , ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Covered Bond con durata 3 anni (in scadenza il 13 ottobre 2029), per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro.



Il bond ha registrato una domanda qualificata, consentendo di fissare il rendimento a 30 punti base sopra il mid-swap, in miglioramento rispetto alla guidance iniziale di MS+35 punti base. Gli ordini, superiori a 1,2 miliardi di euro, hanno inoltre permesso di incrementare l'ammontare dell'emissione a 750 milioni di euro, dai 500 milioni inizialmente previsti.



L'operazione rappresenta la seconda emissione pubblica di obbligazioni bancarie garantite realizzata da Mediobanca nel 2026, dopo il Covered Bond da 500 milioni di euro con scadenza a sei anni, collocato lo scorso giugno.



Il book, si legge in una nota, è stato caratterizzato da una composizione di elevata qualità, con una significativa partecipazione internazionale: il 90% circa degli ordini è proveniente da investitori internazionali con una presenza dei maggiori investitori europei.



Con questa nuova emissione dopo l'ABS Quarzo da 650 milioni di euro realizzato a settembre, Mediobanca completa la parte sostanziale delle operazioni pubbliche programmate per il 2026.

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