Aste BTP e BTPei, collocati 3,5 miliardi di euro con rendimenti in leggero calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 3,5 miliardi di euro di BTP e BTPei nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 27 ottobre 2026.



In particolare, sono stati collocati 2 miliardi di euro del BTP 3% 2 anni scadenza 30-10-2028, per cui la domanda ha superato i 3,43 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,72. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 3,55%, ovvero 9 punti base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 24 settembre 2026.



Sono stati anche collocati 750 milioni di euro del BTPei 1,25% 15 anni scadenza 15-09-2032, per cui la domanda ha superato i 1,54 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 2,06. Il rendimento lordo si è assestato all'1,69%.



Inoltre, sono stati collocati 750 milioni di euro del BTPei 2,35% 30 anni scadenza 15-09-2035, per cui la domanda ha superato i 1,35 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,81. Il rendimento lordo si è assestato al 2,10%.

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