Tesoro, il 5 novembre riacquisto per massimi 5 miliardi di euro su quattro BTP e un CctEu

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato che giovedì 5 novembre 2026 effettuerà, presso la Banca d'Italia, un'asta di riacquisto di titoli sul mercato, tramite asta competitiva, riservata agli operatori Specialisti in titoli di Stato, per un importo massimo di 5 miliardi di euro. L'operazione utilizzerà le eccedenze di cassa disponibili sul "Conto disponibilità" detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.



I titoli oggetto del riacquisto saranno: BTP IT0005633794 scadenza 25/02/2027 e cedola 2,55%; BTP IT0005484552 scadenza 01/04/2027 e cedola 1,10%; BTP IT0005416570 scadenza 15/09/2027 e cedola 0,95%; BTP IT0005641029 scadenza 15/06/2028 e cedola 2,65%; CCTeu IT0005534984 scadenza 15/10/2028.



Il giorno stabilito per l'asta, entro le ore 11, gli operatori Specialisti potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte di cessione per ogni titolo, da inoltrare alla Banca d'Italia secondo le modalità tecniche stabilite nella Convenzione stipulata dalla Banca d'Italia medesima con gli operatori ammessi a partecipare all'operazione. Il MEF si riserva la facoltà di non accogliere offerte di cessione presentate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 9 novembre 2026.

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