Tesoro, collocati 4,5 miliardi di euro nella riapertura dei BOT 12 mesi

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 4,5 miliardi di euro di BOT 12 mesi nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 28 ottobre 2026.



In particolare, sono stati collocati 2 miliardi di euro del BOT 12 mesi (vita residua 133 gg), per cui la domanda ha superato i 3,35 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,68. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,853%.



Sono stati anche collocati 2,5 miliardi di euro del BOT 12 mesi (vita residua 45 gg), per cui la domanda ha superato i 3,99 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,60. Il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,567%.



Il totale dei BOT in circolazione al 30 ottobre 2026 è pari a oltre 143,9 miliardi di euro.

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