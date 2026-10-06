Parigi: andamento rialzista per Vinci

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo industriale francese , che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Vinci subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 106,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 109,4. Il peggioramento della società ingegneristica francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 105,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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