Milano 10:52
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Parigi: andamento negativo per Orange

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Orange
Retrocede la società di tlc, con un ribasso del 2,28%.
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